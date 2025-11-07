İstinaf Kararı Bozdu: Zehra Kınık’a Yeniden Yargılama Yolu Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı trafik kazasına karışmıştı. Kaza sonrası yalnızca bir gece gözaltında kalan Demir, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda ise Kınık Demir’in “asli kusurlu” olduğu tespit edildi. Buna rağmen, mağdur ailenin tutuklama talebi mahkemece reddedildi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

26 Mayıs 2025’te görülen duruşmada mahkeme, sanık Fatma Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezanın miktarı nedeniyle ertelenmesine ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildi. Ayrıca Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI BOZDU

Hem Kınık Demir hem de hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 13 Ekim 2025’te “hükmün bozulmasına” karar verdi.

Kararda, Kınık Demir’in “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırıldığı, ancak yaralanan üç kişinin şikâyetlerini geri çekmesi nedeniyle yalnızca ölümden sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

YENİ DURUŞMA 1 ARALIK’TA

BirGün'ün haberine göre, İstinafın bozma kararının ardından dava dosyası yeniden İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yeni duruşmada, Kınık Demir hakkında en fazla 6 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

Mahkeme, 1 Aralık 2025 tarihinde yeniden toplanarak dosyayı görüşecek.

Kaynak: BirGün