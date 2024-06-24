İstinaf, Hatay Samandağ'daki rezerv alana yönelik verilen kararı bozdu

Adana Bölge İdare Mahkemesi, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki rezerv alana yönelik kararını açıkladı. Mahkeme, kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye tekrar gönderdi.

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İstinaf, Hatay Samandağ'daki rezerv alana yönelik verilen kararı bozdu

Adana Bölge İdare Mahkemesi, Samandağ’ın "çarşı" olarak nitelenen merkezinin büyük bir kısmının "Afet Yasası" olarak bilinen 6306 sayılı kanun çıkmadan önce rezerv alan ilan edilmesine yönelik verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararına ilişkin itirazı değerlendirdi.

T24'den Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; mahkeme, rezerv alan ilan edilen bölge hakkında gerekçe raporunun düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılarak ve bölgede yapılacak keşif ile bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun dikkate alınarak yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma yapıldığını belirtti.

YEREL MAHKEMEYE TEKRAR GÖNDERDİ

Yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararında "hukuki isabet" görülmediğini belirten mahkeme, kararın kaldırılmasına ve dosyanın yeni karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Samandağ
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