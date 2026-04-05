İstiklal Caddesi Karıştı: Tekmeli Yumruklu Kavgada Teyze Yeğenine Siper Oldu

İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de güvenlik görevlisi Necdet Y. ile Mahmut G. arasında tartışma çıktı. Tarafların olay yerinden ayrılmasının ardından bu kez Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. ile güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Sokağa taşan tekmeli yumruklu kavgada teyze yeğenine siper olurken, tarafları vatandaşlar ayırdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM’ye gelen Mahmut G. ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Ardından bir süre sonra olay yerine gelen Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. ile Necdet Y. arasında kavga çıktı. Mahmut G.‘nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstiklal Caddesi
Son Güncelleme:
