İstihbarat Ekipleri Harekete Geçirdi; Gebze'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kocaeli'de istihbarat üzerine ekipler 2 araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler il göç idaresine teslim edilirken, 2 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstihbarat Ekipleri Harekete Geçirdi; Gebze'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçmenlerin takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde 2 araçta düzensiz göçmen olduğu istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan Y.G ve A.S. isimli 2 organizatörler ise gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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