İşte 'Yenidoğan Katilamı'na Karışan Doktor ve Hemşireler!

İstanbul’da ortaya çıkan ‘Yenidoğan katliamı’na karışan doktor ve hemşirelerin isimleri belli oldu. İşte 10 bebeğin katili olan ‘Yenidoğan çetesi’ üyelerinin isimleri…

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İşte 'Yenidoğan Katilamı'na Karışan Doktor ve Hemşireler!

Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘Yenidoğan katliamı’na karışan ve 10 bebeğin ölümüne sebep olan sözde sağlıkçıların isimleri ortaya çıktı.

İşte 'Yenidoğan Katilamı'na Karışan Doktor ve Hemşireler! - Resim : 1

İŞTE BEBEK KATİLİ DOKTOR VE HEMŞİRELER:

Dr. Fırat Sarı

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla Yılmaz

Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM

TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN

Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN

Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI

Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ

Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ

Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI

Hemşire: Hasan Basri GÖK

İşte 'Yenidoğan Katilamı'na Karışan Doktor ve Hemşireler! - Resim : 2

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Kaynak: Cumhuriyet

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