İşte 'Yenidoğan Katilamı'na Karışan Doktor ve Hemşireler!
İstanbul’da ortaya çıkan ‘Yenidoğan katliamı’na karışan doktor ve hemşirelerin isimleri belli oldu. İşte 10 bebeğin katili olan ‘Yenidoğan çetesi’ üyelerinin isimleri…
Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘Yenidoğan katliamı’na karışan ve 10 bebeğin ölümüne sebep olan sözde sağlıkçıların isimleri ortaya çıktı.
İŞTE BEBEK KATİLİ DOKTOR VE HEMŞİRELER:
Dr. Fırat Sarı
Dr. İlker Gönen
Dr. Ahmet Atilla Yılmaz
Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM
TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN
Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN
Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ
Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ
Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI
Hemşire: Hasan Basri GÖK
Kaynak: Cumhuriyet
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