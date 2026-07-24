İşte YENİ Parti’nin Beyin Takımı: Özgür Özel Genel Başkan, 80 Kişilik PM Hazır

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YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI

Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığı'na oy birliği ile Özgür Özel seçildi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabına 'YENİ Parti Genel Başkanı' ibaresini ekledi.

PARTİ MECLİSİ SEÇİLECEK

Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi üyeleri seçilecek.

YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİSTEMİNE İŞLENDİ

Öte yandan öğlen saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurusu yapılan YENİ Parti, Yargıtay'ın siyasi partiler sistemine işlendi. Partinin kuruluş tarihi 24.07.2026 olurken, henüz genel başkan ve üye sayısı bilgileri sistemde yer almadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA