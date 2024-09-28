İşte Serhat Akın'ın Son Sağlık Durumu

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti. Akçıl, Akın'ın son fotoğrafını paylaşarak son sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Akçıl, "Eskisinden çok daha güçlü geri dönecek" dedi.

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İşte Serhat Akın'ın Son Sağlık Durumu

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası son sağlık durumu merak ediliyor. Akın'ı son ziyaret eden kişi ise ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Akın’a moral veren Akçıl, ünlü isimle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Eskisinden çok daha güçlü geri dönecek. En büyük silahı FB sevgisi, kalleş insanlar değil. Anne ve baba geldi, gözler doldu, ben çıktım. Unutmayın ki bir boğa asla sindirilmez, ürkütülmez. Dönüşün güzel olsun, milyonlar seni bekliyor kardeşim.”

İşte Serhat Akın'ın Son Sağlık Durumu - Resim : 1

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