İşte Her Gün Bira İçmenin Vücuda Etkileri

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ DİĞER ETKİLER

Doktor Serhii Khudoley, günlük bira tüketiminin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durum, kalp kasında kalınlaşma, kalp boşluğunun genişlemesi ve kalp krizlerine kadar varan sorunlara yol açabilir. Ayrıca, sindirim sistemi sorunları (gastrit, pankreatit, karaciğer hastalıkları), beyin bozuklukları (demans, uyku bozuklukları) ve hormonal denge bozuklukları gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.

ERKEK VE KADIN ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Erkeklerde düzenli bira tüketimi, obezite ve "bira göbeği" oluşumuna neden olabilir. Aşırı kalori alımı, karın bölgesinde yağ birikmesine yol açarken, hormonal değişiklikler sonucunda libido düşüklüğü ve ereksiyon sorunları yaşanabilir.

Kadınlar içinse bira, hormonal dengeyi olumsuz etkileyebilir. Sesin kalınlaşması, kıllanma artışı, adet döngüsünde bozukluklar gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, döllenme şansını azaltabilir.