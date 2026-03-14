İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın Otopsi Raporu Çıktı! Kanlı Nottaki El Yazısı Kafaları Karıştırdı

Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulundu. İşte Benim Stilim yarışma programıyla tanınan genç fenomenin, ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabının hikaye bölümünde kanlı bir veda mektubu paylaşarak takipçilerine veda ettiği ortaya çıktı.

“KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜM OLMADI”

Eraslan’ın önce paylaştığı notta “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” ifadelerine yer verdi.

‘KANLI VEDA MEKTUBU’ DETAYI…

Daha sonra paylaştığı kanlı veda mektubunda ise şunları yazdı:

“Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm.”

Söz konusu paylaşımların ardından ihbar üzerine adrese güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç fenomen ve tasarımcının hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ RAPORUNDAKİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Moda ve magazin camiasını hüzne boğan olayın ardından Ayşegül Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı dikkat çeken iddialarda bulundu. Palancı, genç kadının ölümünün intihar değil cinayet olduğunu öne sürdü.

Paylaşımdaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığını öne süren Palancı, otopsi raporunda bileklerinin kesildiği ve boğazının sıkıldığı yönünde bulgular bulunduğuna çektiği videoda şu sözlerle vurgu yaptı:

“Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece yapmış olduğu paylaşımdaki kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış. Böyle gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık.”

“İNTİHAR ETMEDİ, CİNAYET KURBANI OLDU”

Daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz: Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ayşegül için tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Fail ya da failler en kısa sürede bulunmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi