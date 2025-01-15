İstanbul'un Yanı Başı Kara Teslim: Sıcaklık Eksiye Düştü

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dört gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede ayrıca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Sis ve kar yağışı sürücüleri zorluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA