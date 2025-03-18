İstanbul’un Şubat Araştırmasında İmamoğlu Detayı! Yüzde 68’i Hemfikir

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay hazırlanan Türkiye ve İstanbul gündemini ele alan barometrenin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, İstanbul’da en çok konuşulan konu, yüzde 38,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar oldu. İstanbulluların yüzde 63,1’i ilçe belediye başkanlarının görevden alınmasını, yüzde 68’i ise İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları hukuki bulmadığını ifade etti.

İPA’nın her ay düzenli olarak yayımladığı barometrenin Şubat ayı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul’da en fazla gündemde olan başlık, yüzde 38,5 ile Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar olurken, Türkiye genelinde en çok konuşulan konular arasında yüzde 39,8 ile Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, yüzde 13,7 ile Ege Denizi’ndeki depremler ve yüzde 10,9 ile CHP’nin ön seçim kararı öne çıktı.

İSTANBUL’DA EN ÇOK KONUŞULAN KONU İMAMOĞLU

Şubat ayında İstanbulluların gündeminde öne çıkan konular arasında, yüzde 38,5 ile İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar, yüzde 38,4 ile ilçe belediye başkanlarının görevden alınması ve yüzde 16 ile etkili kar yağışı yer aldı. Katılımcıların büyük bir kısmı, ilçe belediye başkanlarının görevden alınmasını hukuki bulmazken, yüzde 68’lik kesim İmamoğlu hakkındaki diploma ve diğer soruşturmalara da hukuki açıdan şüpheyle yaklaştığını belirtti.

Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 73,8’i ramazan ayında iftar sofrası kurduklarını söylerken, aynı orandaki katılımcı gıda fiyatlarında olağanüstü bir artış yaşandığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi