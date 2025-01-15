İstanbul'un Göbeğindeki Rezidansta Dehşet: Ölü ve Yaralılar Var

Maslak’ta bir rezidans inşaatında işten çıkarılan işçilerle, çalışan işçiler arasında kavga çıktı. Çivili sopa ve bıçaklarla birbirine saldıran işçilerden biri hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 11 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Göbeğindeki Rezidansta Dehşet: Ölü ve Yaralılar Var

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi. İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı.

İstanbul'un Göbeğindeki Rezidansta Dehşet: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

ÇİVİLİ DEMİR SOPARLARLA SALDIRDILAR

Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.

1 İŞÇİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Göbeğindeki Rezidansta Dehşet: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

4 YARALI, 11 GÖZALTI

Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

İstanbul'un Göbeğindeki Rezidansta Dehşet: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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