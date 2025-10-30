İstanbul'un Göbeğinde Utandıran Görüntüler! İspanyol YouTuber'ı Kovalayıp Darbettiler! İkisi de Suç Makinesi Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Pes' dedirten olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Beyoğlu'na bağlı Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol YouTuber Javier R.D.V. (28), Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi. Turist, sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun?' diye çıkıştı.

ÖNCE SU ŞİŞESİ FIRLATTILAR SONRA...

İngilizce 'Ne?' diye cevap veren turist daha sonra motosikletiyle uzaklaşmaya başladı. Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen bir şüpheli ise, turisti takip etmeye başladı.

ÖNÜNÜ KESİP DARBETTİLER

Motosikletliye İngilizce 'Özür dilerim kardeşim' diyen turist, motosikletiyle ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Motosikletle turistin önünde duran kişi ise 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi.

Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darbedildi.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ

Olayın ardından devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest kalırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. N.A.’nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.’nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

