İstanbul'un Göbeğinde Ürküten Manzara... Her Gün Binlerce Kişi Gidiyor; Her An Çökebilir!

Zeytinburnu'nda Topkapı'ya yakın bir noktada bulunan oto sanayi sitelerindeki riskli yapılar dikkat çekti. Bir sitede ise acil tahliye ve yıkım kararına rağmen dükkan ve atölyelerde çalışmaya devam edildiği öğrenildi.

ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Çevredeki yapıların bakımsızlığından şikayet eden esnaf, önlem alınmasını istedi.

Hakkında yıkım kararı bulunan sitedeki esnaf Bayram Uyar, "Topkapı civarındaki sanayi bölgelerinde daha önceden de böyle bir proje vardı. Şehir dışına çıkartılması isteniyor. Bizim binanın olayı daha farklı, bakımsızlıktan dolayı belediyenin haklı bir kararı var. Topkapı'daki sanayi kalkıyor. Üniversitelerin gelmesi, buradaki konutlaşmanın çoğalmasından kaynaklanan nedenlerle, şehir içinde kaldığı için bundan dolayı da kalkıyor. İBB'nin alması gereken bir karar var. İkitelli-Başakşehir bölgesi de sanayileşti, dediler ki 'Öyle kalacak', etrafı konutlaştırıldı. Biz sanayinin burada kalmasını tabii ki istiyoruz. İnsanların yaşadığı bölgede sanayi bölgesi olması gerekiyor. Sanayi bölgesi olunca ustanın da yaşayacağı konut olması gerekiyor" dedi.