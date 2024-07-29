İstanbul'un Göbeğinde Ürküten Görüntüler! Yüzü Yaralı ve Ameliyat Elbisesiyle...

Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda bir şahıs üzerinde ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde geçtiğimiz gün şoke eden anlar yaşandı. Üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü.

Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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