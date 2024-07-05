İstanbul'un Göbeğinde Şoke Eden Görüntüler! Samuray Kılıcıyla Trafiği Kesip...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir magandalık yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 28 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde trafiği kesip elindeki samuray kılıcıyla küfür ederek, taşkınlık yapan ve tehditler savuran kişiyle ilgili çalışma yaptı.

EVİNDE KILIÇLA YAKALANDI

Kimliği tespit edilen E.T. (41) dün Sancaktepe ilçesindeki evinde, olayda kullandığı kılıçla yakalandı.

Şüpheli E.T. "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA