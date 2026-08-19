İstanbul'un Göbeğinde Sır Ölüm! Gecekondudan Gelen Kokular Harekete Geçirdi

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Olay, saat 19.00 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR HAREKETE GEÇİRDİ

İddiaya göre, gecekondudan etrafa kötü koku yayıldığını fark eden çevredekiler, ev sahibine haber geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler 52 yaşındaki Ayhan Akkuş’u yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Ayhan Akkuş'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA