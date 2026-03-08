İstanbul'un Göbeğinde Mide Bulandıran Olay! Yemeğinden Çıkan Böcek Dudağını Isırdı

Taksim'de bir restoranda yemek yiyen kişi hayatının şokunu yaşadı. Yemeğin içinden çıkan böcek adamın dudağını ısırdı. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şoke eden olay, 4 Mart Çarşamba günü Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giderek yemeğe oturdu. Siparişler geldikten sonra yemek yemeye başlayan adam dudağında bir acı hissetti. Adam yemeği kontrol ettiğinde içerisinde böcek olduğunu gördü.

BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI

Bunun üzerine böceğin fotoğrafını çeken adam, önce hastaneye giderek sağlık raporu aldı ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.İfadesi alınan iş yeri sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan iş yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

İş yeri hakkında ise hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Taksim böcek
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
AFAD Duyurdu: Manisa Turgutlu'da Deprem Manisa Turgutlu'da Deprem
8 Mart'ta da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından Katledildi Sermin, Evli Olduğu Erkek Tarafından Katledildi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korkutan Alevler İstanbul'da Korkutan Hastane Yangını
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
'APP Plaka' Tartışması: Araç Sahipleri Dikkat! Emniyet Açıkladı, Plakanız Geçerli mi? 'APP Plaka' Tartışmasına Emniyet'ten Açıklama