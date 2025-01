İstanbul'un Göbeğinde Kılıçlı Saldırı! Dehşete Düşüren Anlar Kamerada

Olay, 12 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Can K. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya çalıştı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehi Can K.'ye darp etmeye çalıştı. Bu esnada Fehmi Can K. da eline geçirdiği sandalyeyi kendine kalkan yaparak saldırganlara karşılık verdi. Olayda yaralanan olmazken kılıçlı saldırı etrafta paniğe neden oldu.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Geçen yıl Mart ayında yaşanan kavgada yaralanan olmazken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

SİLAHLI SALDIRIDAN TUTUKLANDILAR

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili emniyete gelen Fehmi Can K.’nin ifadesinin alındığı ancak saldırganlar hakkında şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olaya karışan Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.’nin ise geçtiğimiz Eylül ayında Tophane’de kavga ettikleri 1 kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları da ortaya çıktı. Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA