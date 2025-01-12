İstanbul'un Göbeğinde Kılıçlı Saldırı! Dehşete Düşüren Anlar Kamerada

Beyoğlu Cihangir’de Fehmi Can K., caddede yürürken aralarında husumet bulunduğu belirtilen 3 kişi tarafından kılıçlı saldırıya uğradı. Ölümün kıyısından dönen Fehmi Can K. kendisini sandalyeyle korumaya çalışırken o anlar kameraya yansıdı.

Son Güncelleme:

Olay, 12 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Can K. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya çalıştı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehi Can K.'ye darp etmeye çalıştı. Bu esnada Fehmi Can K. da eline geçirdiği sandalyeyi kendine kalkan yaparak saldırganlara karşılık verdi. Olayda yaralanan olmazken kılıçlı saldırı etrafta paniğe neden oldu.

İstanbul'un Göbeğinde Kılıçlı Saldırı! Dehşete Düşüren Anlar Kamerada - Resim : 1

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Geçen yıl Mart ayında yaşanan kavgada yaralanan olmazken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Göbeğinde Kılıçlı Saldırı! Dehşete Düşüren Anlar Kamerada - Resim : 2

SİLAHLI SALDIRIDAN TUTUKLANDILAR

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili emniyete gelen Fehmi Can K.’nin ifadesinin alındığı ancak saldırganlar hakkında şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olaya karışan Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.’nin ise geçtiğimiz Eylül ayında Tophane’de kavga ettikleri 1 kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları da ortaya çıktı. Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Eşiyle Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutulduİstanbul'da Silahlı Saldırı: Eşiyle Yürürken Kurşun Yağmuruna TutulduGüncel
Taziye Çadırına Maskeli Silahlı SaldırıTaziye Çadırına Maskeli Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Saldırı
Son Güncelleme:
Fatih Erbakan'dan 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Tepkisine 'CHP' Yanıtı Fatih Erbakan'dan 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Tepkisine 'CHP' Yanıtı
Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok! Şifa Deposu, Mandalina ve Portakaldan 10 Kat Daha Etkili Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok
122 Bin 493 Kişi Oy Vermişti Bakanlık Açıkladı, Kafeste Bulunan Yavru Gorilin İsmi Ne Oldu? İşte Bakışlarıyla Yürekleri Dağlayan Yavru Gorilin İsmi
Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor, Bağışıklığı Güçlendiriyor Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor