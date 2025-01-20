İstanbul’un Göbeğinde 'Coplu' Dehşet, Yakasından Tuttu Dakikalarca Darp Etti
İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan yol verme kavgası, dehşete düşürdü. Bir otomobil sürücüsü, arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla dakikalarca darp etti.
Eyüpsultan Alibeyköy'de 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında iki sürücü arasında tansiyon yükseldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.
COPLA DAKİKALARCA DARP ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücü motordan indi, otomobil sürücünü camını yumrukladı. Sürücü, arabasının camını yumruklayan motosiklet sürücünü eline cop alarak darp etti.
Darp edilen kurye, kaçmaya çalışırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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