İstanbul'un Göbeğinde Büyük Tehlike! Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın Kolonları Çatladı: İBB Acil Olarak Boşaltıyor

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İSPARK otoparkının zemin kat kolonlarında derin çatlaklar oluştu. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekerken, İBB ile İSPARK'tan açıklama geldi. Açıklamada, bina ve otoparkın boşaltılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

İBB ve İSPARK'ın sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:

'TÜM ÖNLEMLER HIZLA ALINACAK'

Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi