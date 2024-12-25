İstanbul'un Göbeğinde Büyük Tehlike! Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın Kolonları Çatladı: Acil Olarak Kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İBB'ye bağlı İSPARK otoparkında kolonlarda derin çatlaklar meydana geldi. Otopark acil olarak boşaltılırken, yeni araç girişi de kapatıldı. İBB otoparkta tadilat yapmak için çalışma başlattı.

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İstanbul'un Göbeğinde Büyük Tehlike! Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın Kolonları Çatladı: Acil Olarak Kapatıldı

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İSPARK otoparkının zemin kat kolonlarında derin çatlaklar oluştu. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekerken, İBB ile İSPARK'tan açıklama geldi. Açıklamada, bina ve otoparkın boşaltılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

İstanbul'un Göbeğinde Büyük Tehlike! Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın Kolonları Çatladı: Acil Olarak Kapatıldı - Resim : 1

İBB ve İSPARK'ın sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:

'TÜM ÖNLEMLER HIZLA ALINACAK'

Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir.

İstanbul'un Göbeğinde Büyük Tehlike! Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın Kolonları Çatladı: Acil Olarak Kapatıldı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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