İstanbul'un Göbeğinde 1.7 Milyon Liralık Kapkaç! Dehşete Düşüren Anlar Kamerada

İstanbul Güngören'de güpegündüz yaşanan 1.7 milyon liralık kapkaç anına ait görüntüler ortaya çıktı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay 21 Ocak'ta İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

K.E. bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lirayı yolda yanında bulunan arkadaşı A.A.'ya verdi. A.A. parayı aldıktan hemen sonra 3 kişi yanlarına yanaştı ve korkutarak ellerindeki para dolu poşeti zorla aldı.

Şüpheliler, beyaz renkli bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin araştırmalarının sonucunda gasp olayını D.Ç. (40), O.Ç. (34) ve M.D.'nin (32) gerçekleştirdiği tespit etti.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltın alınırken, daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Hırsızlık
