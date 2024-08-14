İstanbul'un Dibinde Çoğu Kişinin Bilmediği 10 Tatil Rotası: Günübirlik Giden Bile 1 Hafta Kalıyor

İstanbul'a günübirlik kaçamak yapmak isteyenler için en beğenilen bu tatil rotaları, şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen herkes için harika seçenekler sunuyor.

İstanbul'un yakınında, günübirlik tatil yapmak isteyenler için birçok cazip rota bulunuyor. Şehirden kısa süreli kaçışlar sunan bu destinasyonlar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte İstanbul'a günübirlik gidilebilecek 10 tatil noktası: