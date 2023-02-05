İstanbul'un ardından Ankara'da da okullar tatil edildi

Soğuk ve yağışlı hava ülkeyi etkisi altına alırken; kentlerden de kar tatili haberleri geliyor.

İstanbul Valisi'nin megakentte eğitime ara verildiğini açıklamasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de başkentte eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, ''Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır'' açıklamasında bulundu.