İstanbul’un Akın Akın Göç Verdiği Kentte Alarm! Sadece 48 Günlük Suyu Kaldı

İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir arasında yer alan Bursa’da içme suyu için alarm verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajlarda 48 günlük içme suyu kaldığını duyurdu.

İstanbul’un Akın Akın Göç Verdiği Kentte Alarm! Sadece 48 Günlük Suyu Kaldı

Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısında barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekildi. Su kaynaklarının azaldığı vurgulanarak, tasarruf için çağrı yapıldı.

İstanbul’un Akın Akın Göç Verdiği Kentte Alarm! Sadece 48 Günlük Suyu Kaldı - Resim : 1

“ŞU AN 48 GÜNLÜK SUYUMUZ VAR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları söyledi: Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var.

İstanbul’un Akın Akın Göç Verdiği Kentte Alarm! Sadece 48 Günlük Suyu Kaldı - Resim : 2

Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmaya ilişkin de konuşan Başkan Bozbey, 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını belirtti.

İstanbul’un Akın Akın Göç Verdiği Kentte Alarm! Sadece 48 Günlük Suyu Kaldı - Resim : 3

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Kaynak: AA

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