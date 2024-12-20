İstanbul’un Akın Akın Göç Verdiği Kentte Alarm! Sadece 48 Günlük Suyu Kaldı

Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısında barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekildi. Su kaynaklarının azaldığı vurgulanarak, tasarruf için çağrı yapıldı.

“ŞU AN 48 GÜNLÜK SUYUMUZ VAR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları söyledi: Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var.

Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmaya ilişkin de konuşan Başkan Bozbey, 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA