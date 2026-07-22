İstanbul'u Vuran Fırtına Hayatı Felç Etti: Çatılar Uçtu, Asırlık Ağaçlar Devrildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, kent genelinde yaşamı felç etti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ilçede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yerinden söküldü ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler, Beykoz ve Bayrampaşa başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İhbarlar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri peş peşe olaylara müdahale etti.

Kent genelinde devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlarda hasar oluştu. Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy ve Güngören başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatı kaplamaları yerinden koparken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara yol açtı. İhbarlar üzerine bölgelere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören'de ise rüzgarın etkisiyle reklam ve sac panoları yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerken, çevreye savrulan çatı parçaları tehlike oluşturdu.

ÜSKÜDAR'DA BİR KİŞİ YARALANDI

Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercih çadırı şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Çadırın altında kalan bir kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÜNGÖREN'DE PANOLAR SAVRULDU

Güngören'de kuvvetli rüzgar nedeniyle reklam ve sac panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. Çatı kaplamalarının kopması ve ağaç dallarının kırılması çevrede tehlike oluştururken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

SULTANGAZİ'DE YOLLAR KAPANDI

Sultangazi'de birçok mahallede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar ve çatı parçaları bazı yolları kapatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yolda kalan sürücüler, devrilen ağacı kendi imkanlarıyla kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Arnavutköy, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir ve Sultangazi'de de ağaçlar araçların üzerine devrilirken, inşaat halindeki binalardan kopan malzemeler çevreye savruldu.

ASIRLIK ÇINAR YOLU KAPATTI

Bakırköy Florya Caddesi'nde asırlık bir çınar ağacı devrilerek yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA-DHA