İstanbul’u Sis Vurdu

İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken hafta sonu olması nedeniyle trafik akışında bir yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul’u Sis Vurdu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.

Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.

İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.

Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.

Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: AA

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