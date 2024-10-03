İstanbulluyu Mahvedecek Karar... İETT Otobüsleri Kontak Kapatıyor!

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsil eden grup, bugün Saraçhane'de toplandı. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıklarını iddia eden grup adına açıklama yaptı. Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını öne sürdü.

Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda" diye konuştu.

'KARARIMIZ HALKI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Güneş, 15 Ekim 2024 tarihinde kontak kapatma kararı aldıklarını açıklayarak, "Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir" dedi.

Açıklamanın ardından grup, polis bariyerlerini aşarak binanın bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni trafiğe kapattı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun dağılması uyarısında bulundu. Yaklaşık 45 dakika boyunca yolu trafiği kapatan grubun bina önündeki bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: AA