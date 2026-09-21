İstanbulluların Sabah Çilesi: İki Yakada da Trafik Kilitlendi

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Yeni haftanın ilk iş gününde İstanbul'da güne trafikte başlayan sürücüler zor anlar yaşadı. Erken saatlerde başlayan yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında gözleniyor.

AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLER DURDU

Avrupa Yakası'nda, Basın Ekspres Yolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Çobançeşme mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Avcılar, Küçükçekmece, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ ile çevresinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ankara istikametinde ise Zeytinburnu'ndan Haliç'e kadar araçlar yavaş seyrediyor.

Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında da araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASI VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda, Sancaktepe'den Çamlıca Gişeleri ile Altunizade'ye, D-100 kara yolunda ise Kadıköy'de araç yoğunluğu gözleniyor.

Sahil yolunda, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da yer yer ağırlaşan ulaşım, Pendik ve Tuzla yönünde kademeli olarak normale dönüyor. Boğaz hattında ise Beykoz'dan Paşabahçe'ye kadar her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü mevkisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğun seyrediyor. Şile Otoyolu, Çekmeköy ve Sancaktepe'de trafik akışı akıcı olarak sağlanırken, BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TOPLU TAŞIMADA SABAH KALABALIĞI

Öte yandan, sabah toplu taşıma duraklarında zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Yolcular, gelen araçlara güçlükle binebildi.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıktı.

Kaynak: AA