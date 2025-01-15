İstanbulluları Korkutan Açıklama: Kanalizasyon Karışmış Sular Gidiyor

Düzce’den doğan ve Karadeniz’e dökülen Melen Çayı’na ilişkin açıklama İstanbulluları tedirgin etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul’a kanalizasyon karışmış suların gittiğini söyledi.

“İSTANBUL’A İÇME SUYU OLARAK GİDİYOR”

Başkan Özlü’nün açıklamasındaki şu detaylar dikkat çekti: Melen Çayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su havzası kapsamında kalıyor. İSKİ, Düzce’de yapması gereken yatırımları 5 yıldır tamamlayamadı. Düzce’de birçok dereden akan sular İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor. Bu suların arıtmalarla temizlenmesi ve İstanbul’a temiz su gitmesi gerekirken, İSKİ’nin tamamlayamadığı yatırımlar sebebiyle İstanbul’a kanalizasyon karışmış sular gidiyor.

Kaynak: DHA