İstanbullular Sıcak Havaya Karşı Çözümü Buldu

Sıcak havaya dayanamayan İstanbullular, boğazın serin sularına atlayarak serinledi. Bir vatandaş, "İstanbul’un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerler denizlerdir" dedi.

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İstanbullular Sıcak Havaya Karşı Çözümü Buldu

İstanbul'da bazı vatandaşlar, kent genelinde etkisini sürdüren sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için sıcak hava ve nem uyarısı yaparken sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. İstanbul’da bunaltan sıcaklıklarda serinlemek isteyenler, kendilerini Boğaz'ın sularına bıraktı. Kimi vatandaşlar Boğaz hattı boyunca yürüyüş yaparken, yanlarında şezlong, havlu ve portatif masa getiren kimi vatandaş ise, Boğaz'da serinlemenin keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda oturmayı seçti.

‘HER GÜN DENİZE GELİYORUZ, SERİNLİYORUZ’

Arkadaşlarıyla birlikte denize yüzmeye gelen Yusuf Şahin, “Her gün denize geliyoruz, serinliyoruz. Deniz de zaten boğaz suyu tertemiz. Yüzüyoruz devamlı. Herkese tavsiye ederiz burası çok güzel. Ücretsiz bir yer” dedi.

‘SICAKTAN KURTULMAK İÇİN EN GÜZEL YERLER’

Sahilde bir kafede garsonluk yapan Samet Turgut, “Çalıştığım için dışarı çıkmam zor oluyor. Denize girme fırsatımız da olmuyor. Sabah işe geliyoruz akşam çıkıyoruz. İş yerinde klima var ama açık hava olduğu için etki etmiyor” diye konuştu.

İstanbul’un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerin denizler olduğunu söyleyen İlyas Örnek, “Biz buralarda yaşadığımız için en güzel yerler sahiller oluyor. Sahilde de denize giriyoruz. Ama sahile uzak olan insanlara Allah kolaylık versin. İstanbul’un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerler denizlerdir. İster istemez evde oturtamıyorsun. Biz de serinlemek için sahile iniyoruz. Denize giriyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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