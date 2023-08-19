İstanbullular öğleden sonraya dikkat: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'da ise rüzgar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.