İstanbullular öğleden sonraya dikkat: Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı!
Basra sıcaklarından tüm Türkiye bunalmışken yeni hafta için sevindirici haber geldi. Meteoroloji bugün öğleden sonrası ve yarın için Marmara bölgesini kuvvetli rüzgara karşı uyardı. İşte yurtta hava durumu...
Hafta sonu planı olanlar, hava durumuna bakmadan çıkmamanızı tavsiye ederiz. Zira bugün öğleden sonra çok kuvvetli rüzgar görülecek. Yeni haftada ise Basra sıcaklıkları etkisini yitirecek.
Bugün Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'da ise rüzgar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.