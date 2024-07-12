İstanbullular Evlerinde Ne Konuşuyor? İPA Dikkat Çeken Araştırmayı Açıkladı!

İPA'nın yayımladığı rapora göre, İstanbullular ev içinde en çok ekonomik sorunları konuştu. Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini belirtirken yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. İstanbulluların stres seviyesi 6,6, mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü.

EV İÇİ GÜNDEM EKONOMİ

Rapora göre, Haziran ayında İstanbul'un gündemi ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 53,8'i ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti.

YÜZDE 20 KİRA VERGİSİNE DESTEK YOK

Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini ifade etti. Vergi tasarı tartışmaları kapsamında kira ödemelerinde kira bedelinin yüzde 20’sinin her ay vergilendirileceği ve geri kalan tutarın ev sahibinin eline geçeceği uygulama tasarısı tartışmaları katılımcıların yüzde 69,2’si tarafından desteklenmedi. Katılımcıların yüzde 89,6’sı uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündüğünü belirtti.

İSTANBULLU KİRA BEDELLERİNİN ARTMASINDAN ENDİŞELİ

Uygulandığı takdirde katılımcıların yüzde 42,2’si kira bedellerinin artacağını, yüzde 17,5’i ekonomik sorunlara yol açacağını, yüzde 12,1’i kiracı ve ev sahibi arasında sorun oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Kiracıların yüzde 48’i ev sahiplerinin ise yüzde 37’si kira bedellerinin artacağını belirtti. Kiracıların yüzde 92,9’u, ev sahiplerinin ise yüzde 86,5’i uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiği yönünde görüş bildirdi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ EKONOMİK SORUNLAR VE GAZZE

Katılımcıların yüzde 58,4’ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. İkinci sırada yüzde 18,4 ile İsrail’in Gazze’yi İşgali, üçüncü sırada ise yüzde 5 ile Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yer aldı.

EKONOMİNİN İYİLEŞECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Haziran ayında katılımcıların yüzde 18,1’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 37,3’ü değişmeyeceğini, yüzde 44,6’sı kötüleşeceğini belirtti. Nisan ayı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini belirtenlerin oranı artarken iyileşeceğini belirtenler oranında azalma görüldü.

Kaynak: ANKA