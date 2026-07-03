İstanbullular Dikkat! Kuvvetli Sağanak ve Dolu Kapıda

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak ve dolunun etkili olacağı uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
İstanbullular Dikkat! Kuvvetli Sağanak ve Dolu Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hafta boyunca İstanbul'u kavuran hava sıcaklıkları, yerini kuvvetli sağanağa bırakıyor. Yarın havanın 27 derece civarına gelmesi beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) uyarı geldi.

AKOM'un tahminlerine göre, yarın saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sistemi saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürecek. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor.

İstanbullular Dikkat! Kuvvetli Sağanak ve Dolu Kapıda - Resim : 1

Şehrin farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 30 kilogram seviyesine ulaşabilecek kuvvetli, gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKOM
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Yeni Nesil Suç Örgütlerine Ağır Darbe: 55 Şüpheli Tutuklandı Yeni Nesil Suç Örgütlerine Ağır Darbe: 55 Şüpheli Tutuklandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yle Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yle Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşına Zam: AK Parti Meclis'e Sundu En Düşük Emekli Maaşına Zam
Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar
Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı: NATO Zirvesi Nedeniyle Eskişehir'de Yapacak Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı