İstanbullular Dikkat! Kuvvetli Sağanak ve Dolu Kapıda

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Hafta boyunca İstanbul'u kavuran hava sıcaklıkları, yerini kuvvetli sağanağa bırakıyor. Yarın havanın 27 derece civarına gelmesi beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) uyarı geldi.

AKOM'un tahminlerine göre, yarın saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sistemi saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürecek. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor.

Şehrin farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 30 kilogram seviyesine ulaşabilecek kuvvetli, gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi