İstanbullular Dikkat 'Kıymetini Bilin' Diyerek Duyuruldu: Son Kez Yaşanacak
Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da bu hafta sonu yaz havası geri dönüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Megakent, haftayı serin Balkan rüzgarlarıyla geçirirken, aşırı sıcak günlere kısa süreliğine veda etmişti. Ancak "yaz bitti" diyenlere hafta sonu için son bir fırsat doğdu.
Hava Forum’un X platformunda yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 3 gün boyunca havaların tekrar ısınacağı duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Montları, trençkotları üzerinizden çıkarın! Şimdi sırası değil. Bugün, yarın ve pazar yaz havası var. Mont ve trençkotları pazartesi-salı giyersiniz...
3 gün boyunca yaz yaşayacağız. İstanbul'da bazı ilçeler tekrar 30 olur. Tadını çıkarın yazcılar..."