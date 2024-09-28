İstanbullular Dikkat 'Kıymetini Bilin' Diyerek Duyuruldu: Son Kez Yaşanacak

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Montları, trençkotları üzerinizden çıkarın! Şimdi sırası değil. Bugün, yarın ve pazar yaz havası var. Mont ve trençkotları pazartesi-salı giyersiniz...

3 gün boyunca yaz yaşayacağız. İstanbul'da bazı ilçeler tekrar 30 olur. Tadını çıkarın yazcılar..."