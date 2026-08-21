İstanbullular Dikkat, Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

23 VE 30 AĞUSTOS'TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR

Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlamaları ve genel prova’ kapsamında, 23 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Pazar tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GZÜERGAHLARI

Saat 07.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette trafiğe kapatılacak,

Adnan Menderes Bulvarı Üzeri (Vatan Caddesi) yan yollar her iki istikamette.

Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" şeklinde açıklandı.

Kaynak: İHA