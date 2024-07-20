İstanbullular Dikkat! Bu Metro Hattında Seferler Gecikmeli Yapılacak
İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması yapılacağı ve çalışma süresince seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı duyuruldu.
İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle seferlerin gecikmeli yapacağı duyuruldu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.
Ray bakım çalışmasının ardından 5 Ağustos 06.00’dan itibaren seferlerin normale döneceği bildirildi.
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