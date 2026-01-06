İstanbullular Dikkat! Yarın 38 Mahallede Su Yok
İSKİ'den yapılan açıklama göre, 7 Ocak Çarşamba günü (yarın) 10.00–14.00 saatleri arasında Fatih’te 25, Zeytinburnu’nda 13 mahallede su kesintisi uygulanacak.
Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak kesiminde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmaları sebebiyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında Fatih'te 25, Zeytinburnu'nda 13 mahallede su kesintisi uygulanacağı açıklandı.
İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, su kesintisi uygulanacak mahalleler şunlar:
Fatih ilçesi:
Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı, Seyyid Ömer Mahalleleri,
Zeytinburnu ilçesi:
Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Telsiz, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi Mahalleleri.
Kaynak: ANKA