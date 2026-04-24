İstanbullular Dikkat: 3 İlçede Yollar Kapanıyor, Tramvay ve Vapurlar Devre Dışı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin en yoğun üç ilçesinde ulaşımı etkileyecek geçici trafik düzenlemesini duyurdu. Bugün Avrupa yakasında Beşiktaş ve Beyoğlu, yarın ise Anadolu yakasında Üsküdar’da bazı ana arterler araç trafiğine tamamen kapatılacak.

BUGÜN BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU

Bugün öğle saatlerinden itibaren Dolmabahçe ve çevresinde ulaşım durma noktasına gelecek.

Kapanacak yollar: Gazhane Caddesi, Gümüşsuyu MKE önü, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak kapatılacak. Ayrıca Galata Köprüsü’nün Beyoğlu istikameti ve Karaköy-Tophane hattı trafiğe kapalı olacak.

Tramvay devre dışı: Tophane, Fındıklı ve Kabataş tramvay durakları etkinlik süresince yolcu alımına kapalı tutulacak.

Alternatifler: Sürücüler; Çırağan, Tersane, Refik Saydam ve Barbaros Bulvarı gibi güzergahları kullanabilecek.

HAREM HATTI KİLİTLENİYOR

Yarın sabahın erken saatlerinde (05.00 - 09.00) Üsküdar’da sahil hattı trafiğe geçit vermeyecek.

Kapanacak yollar: Harem Sahil Yolu ve buraya çıkan tüm sokaklar, D-100 kara yolu Tıbbiye Caddesi ayrımları trafiğe kapatılacak.

Vapur seferleri: Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur İskele girişleri de belirtilen saatlerde kapalı olacak.

Alternatifler: Nuh Kuyusu, Hakimiyeti Milliye ve Paşa Limanı caddeleri ulaşıma açık kalacak.

Kaynak: AA