İstanbullular dikkat: 14 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!
BEDAŞ resmi sitesinden açıkladı... İşte 12 Kasım Pazar günü elektriklerin kesileceği 14 ilçe...
ARNAVUTKÖY
NO: 35135637
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 12/11/2023 09:30:00 - 12/11/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35145339
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk bölgelerinde 12/11/2023 09:30:00 - 12/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35145315
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 12/11/2023 09:30:00 - 12/11/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35147340
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 12/11/2023 10:00:00 - 12/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35145317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE, VİZE sk bölgelerinde 12/11/2023 10:30:00 - 12/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35146982
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35144831
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 12/11/2023 00:01:00 - 12/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144827
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 12/11/2023 00:01:00 - 12/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144833
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 617., 619., 623., 626., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 566., 571., 576., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1. sk bölgelerinde 12/11/2023 00:01:00 - 12/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35137127
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35137141
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35147342
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/11/2023 10:00:00 - 12/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35147800
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, HASAT, PİYALEPAŞA, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BAHADIR, EFLATUN, EREN, ERGUVAN, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 12/11/2023 11:00:00 - 12/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35144841
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144957
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/11/2023 12:00:00 - 12/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35144855
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144845
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EMNiYETTEPE mah sk / EMNİYETTEPE mah sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144843
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35135286
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU, VEZNECİLER sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALEMŞAH, ALTINCILAR, ARABACIOĞLU, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, EMİRŞAH, ESKİCİLER, FERACECİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, GANİ ÇELEBİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, HACI MEMİŞ, HALICILAR ÇARŞISI, HAZIR ELBİSESİCİLER, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYULU, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, LÜTFULLAH, MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MUHAFAZACILAR, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SANDAL BEDESTENİ, SARI HACI HASAN, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ZENNECİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, İNCİCİLER, ŞEKER AHMETPAŞA sk / EMİN SİNAN mah NEVİYE sk / HACI KADIN mah TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah DİVANEFENDİ, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MERCAN mah FUATPAŞA, HAN ARKASI, HANARKASI ÇIKMAZI, HAVANCI, MANGALCI ÇIKMAZI, MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, NARGİLECİ, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇÖKELEK, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, BİLEYCİLER, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KILIÇÇILAR, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜK bölgelerinde 12/11/2023 01:00:00 - 12/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35135279
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, DİVANYOLU sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, IŞIK, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EVKAF, FEYZİYE MEKTEBİ, GEDİKPAŞA CAMİİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KARA BABA TÜRBESİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, DÖNÜŞ, FİDANLIBAHÇE, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GE bölgelerinde 12/11/2023 01:00:00 - 12/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35135267
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, OĞUZHAN, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, MÜNECCİM KUYUSU, PAZAR TEKKESİ, PAZAR TEKKESİ ARALIĞI, PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 12/11/2023 02:00:00 - 12/11/2023 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35144846
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, LALE, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144856
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah CAMİ, KANARYA, ORDU, PTT ARKASI, YEŞİLAY sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144839
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1137., 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35145350
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YURT sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk bölgelerinde 12/11/2023 10:00:00 - 12/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35144927
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah AKTUNA, ASMALI YALI, AZATLI, BOSTAN, BÜYÜKBAYIR, BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEDE KORKUT, EKSERCİ, FISTIKSUYU, GÖZCÜ, GÜLMEZ HASAN, HACET, HANÇERLİ ÇAVUŞ, KIRKLAR, KUYU ÇIKMAZI, MEKTEP, MÜHENDİS ŞEVKET, TOPÇU KARAKOL, ÇAVUŞLU, ÇAYIRBAŞI, ÇOBAN KIZI, ÇUBUKÇU sk / POLİGON mah POLİGON CAMİ sk bölgelerinde 12/11/2023 00:00:00 - 12/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144934
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 1., AOS 10., AOS 11., AOS 12., AOS 2., AOS 3., AOS 4., AOS 5., AOS 6. sk bölgelerinde 12/11/2023 00:00:00 - 12/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35145262
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 12/11/2023 00:01:00 - 12/11/2023 05:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35146508
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35143840
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN sk bölgelerinde 12/11/2023 01:00:00 - 12/11/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35143837
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 12/11/2023 01:00:00 - 12/11/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35144848
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144836
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35144853
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35145255
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 12/11/2023 11:00:00 - 12/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.