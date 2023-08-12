İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi

BAHÇELİEVLER

NO: 34980276

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 3. sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34979155

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981087

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 12/08/2023 10:00:00 - 12/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.