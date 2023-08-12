İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi

İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları doğrultusunda planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 12 Ağustos Cumartesi günü 18 ilçede belirlenen saatlerde elektrikler kesilecek.

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İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi - Resim: 1

ARNAVUTKÖY

NO: 34979955

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CEYHAN, DOKTOR, HANDEGÜL, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, MARMARA, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEVSİM, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SOKULLU MEHMET, TATLIPINAR, TAŞOVA, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEŞİLBURÇ, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, SERASKER, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34979194

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/08/2023 15:00:00 - 12/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi - Resim: 2

AVCILAR

NO: 34981107

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi - Resim: 3

BAĞCILAR

NO: 34974431

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 265., 270., 271., 272., 292. sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi - Resim: 4

BAHÇELİEVLER

NO: 34980276

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 3. sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34979155

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981087

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 12/08/2023 10:00:00 - 12/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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