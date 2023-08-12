İstanbullular bugüne dikkat: 18 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları doğrultusunda planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 12 Ağustos Cumartesi günü 18 ilçede belirlenen saatlerde elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 34979955
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CEYHAN, DOKTOR, HANDEGÜL, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, MARMARA, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEVSİM, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SOKULLU MEHMET, TATLIPINAR, TAŞOVA, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEŞİLBURÇ, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, SERASKER, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34979194
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/08/2023 15:00:00 - 12/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34981107
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34974431
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 265., 270., 271., 272., 292. sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34980276
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 3. sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34979155
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 12/08/2023 09:00:00 - 12/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981087
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 12/08/2023 10:00:00 - 12/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.