İstanbul'dan Yola Çıkan Tur Otobüsü Aksaray'da Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, İstanbul'dan yola çıkan tur otobüsünün refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti.

16 KİŞİ YARALANDI

Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

'DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar, ''Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlayamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür. yoksa daha kötü olabilirdi'' dedi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Aksaray İstanbul Trafik kazası
