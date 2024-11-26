İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var

İzmir, Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan ve İzmir ilinin merkezi olan şehirdir. Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. İzmir, uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır.

İZMİR'E GÖÇ AKINI

İstanbul'un yoğun nüfusu, trafik sorunu ve yüksek yaşam maliyeti, birçok kişiyi daha sakin ve daha yaşanabilir alternatifler aramaya yöneltiyor. İzmir, bu noktada öne çıkan bir şehir olarak dikkat çekiyor. İzmir'in daha az kalabalık olması, doğal güzellikleri, yüksek yaşam kalitesi ve nispeten daha uygun maliyetli yaşam koşulları, burayı cazip kılan faktörler arasında yer alıyor.