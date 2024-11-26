İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var

Son dönemde durumu iyi olanlar akın akın İzmir'e göç etmeye başladı. İstanbul'dan yoğun göç akını sürerken bu ilde kiralık ve satılık konutların fiyatında patlama yaşanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var - Resim: 1

İzmir, Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan ve İzmir ilinin merkezi olan şehirdir. Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. İzmir, uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır.

İZMİR'E GÖÇ AKINI

İstanbul'un yoğun nüfusu, trafik sorunu ve yüksek yaşam maliyeti, birçok kişiyi daha sakin ve daha yaşanabilir alternatifler aramaya yöneltiyor. İzmir, bu noktada öne çıkan bir şehir olarak dikkat çekiyor. İzmir'in daha az kalabalık olması, doğal güzellikleri, yüksek yaşam kalitesi ve nispeten daha uygun maliyetli yaşam koşulları, burayı cazip kılan faktörler arasında yer alıyor.

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İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var - Resim: 2

İstanbul'dan İzmir'e olan göç dalgası, İzmir'deki gayrimenkul piyasasında önemli bir hareketlenmeye neden oldu. Özellikle son yıllarda, İzmir'in farklı bölgelerinde kiralık ve satılık konut fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durum, hem konut sahiplerini hem de yatırımcıları cezbetmekte. Ancak fiyat artışları, bölgedeki yerli halk için bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

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İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var - Resim: 3

Gayrimenkul uzmanları, İzmir'e olan talebin artmasının devam edeceğini öngörüyor.

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İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var - Resim: 4

Bu durumun, İzmir'in gayrimenkul piyasasını daha da hareketlendireceği ve uzun vadede şehrin ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor.

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İstanbul'dan Kaçanların Yöneldiği Yeni İl! Akın Akın Yerleşenler Var - Resim: 5

Ancak bu süreçte, şehir planlaması ve altyapı yatırımlarının da paralel olarak geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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