İstanbul'dan Ardından Antalya... Otokoç Galerisine Silahlı Saldırı, Üç Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırının ardından bir saldırı haberi de Antalya'dan geldi. Bu kez Kepez ilçesindeki Otokoç galerisi silahlı saldırının hedefi oldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzünü kapatan bir kişi, üst geçidin altından iş yerine doğru ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıkarken, kurşunların iş yerine isabet ettiği belirlendi.

ÜÇ MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

ÜÇ ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, saldırıya ilişkin üç şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına da maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, binaya iki kurşun isabet etmişti. Saldırganlar daha sonra yakalanmıştı. Silahlı saldırıların Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde İzmir'de katıldığı hastane açılışında anlattığı ve tepkilere neden olan fıkra sonrası gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Ancak henüz saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA-Haber Merkezi