İstanbul'dan Akın Akın Göç Ediyorlar: 5 İle Tersine Göç, Listenin Başındakine Çok Şaşıracaksınız

İstanbul'dan ayrılanların en çok tercih ettiği ilk beş şehir dikkat çekiyor. Yakınlık ve daha uygun yaşam koşulları belirleyici faktörler olsa da, esas kaçış sebebi deprem riski. Bu şehirler arasında Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa öne çıkıyor.

5 İLE GÖÇ GİDEREK ARTIYOR

TÜİK'in verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında İstanbul'dan en çok göç alan şehirler listesinde Kocaeli, son dört yıldır birinci sırada yer alıyor. Kocaeli'ni sırasıyla Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip ediyor. Uzmanlar, bu şehirlerin tercih edilmesinin başlıca nedenlerini İstanbul'a yakınlıkları olarak değerlendiriyor. Tekirdağ'ın sakin yapısı, Kocaeli'nin otoyol bağlantısına yakınlığı ve Ankara'nın deprem riski açısından daha güvenli görülmesi bu tercihlerde önemli rol oynuyor.

İKİ İL LİSTEDEN DÜŞTÜ

4 yıldır listede yer alan Sakarya ve Antalya, 2023 yılı verilerinde ise bulunmuyor. Öte yandan, İstanbul'un giderek artan oranda göç vermesi raporlarda da açıkça görülüyor. İstanbul’un göç hareketine dair nüfus yoğunluğu analizleri, son üç yıldır megakentin nüfus yoğunluğunda belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul’un göç verdiği şehirler arasında yer alan Kocaeli, Tekirdağ ve Ankara’nın nüfus yoğunluğunun arttığı da verilerden yansıyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa Haber Global'e konuştu. Nizamettin Aşa, bu illere göç sebebini İstanbul'a yakın olmasına bağlıyor. Aşa, "Göç eden vatandaş, İstanbul'da aile bağı varsa yakın illeri seçiyor. İstanbul'a komşu kentlerdeki emlak fiyatları aşağı yukarı benzerlik arz ettiğinden, bunun çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Trafikten, depremden kaçış, sosyal sıkıntılar, bölgede kendine ait müstakil evi varsa bu da İstanbul'dan göç etme sebepleri arasında. Tekirdağ ilçeleri ise hem deniz kenarı hem de sakinliği ile tercih ediliyor" dedi.

GİDENLERİN YÜZDE 60'I İSTANBUL'DAN

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, şehrin tercih edilmesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun etkisinin yüksek olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

"İstanbul'da bir ilçeden diğerine gitmek 2, 3 saat sürerken otoyolda İzmit-Akmeşe gişeleri mevcut. İstanbul'a göre köye yakın, imarlı, parselli, müstakil ev yapma imkanları var. Toprak fiyatları uygun, ulaşım rahat, trafik yok. Son zamanlarda merkez ilçelerde trafik yoğunluğu başladı ama Körfez, Akmeşe, Kandıra tarafları trafik anlamında sakin. Müşteri portföyünün yüzde 60'ı İstanbul'dan. Cumadan çıkıp pazardan dönecek şekilde kalan da çok. Kimi hayvan besliyor, kimi tarımla ilgileniyor."

LİSTEDE VARLIKLARINI SÜRDÜRECEK İLLER

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yasemin Zaimoğlu ise, “Bu sıralamalarda sanayileşmenin fazla olduğu dolayısıyla da iş imkanlarının çok olduğu illerin yer aldığını söylemek mümkün. Bu verilere bakarak önümüzdeki senelerde de Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir ve Bursa’nın listede varlığını sürdüreceğini ayrıca listede daha önceki yıllarda da bulunan Tokat ilinin listede varlığını devam ettirebileceği düşünülüyor. İstanbul’dan yapılan Muğla ve Antalya’ya göçün listede varlığını sürdürürken 2023 yılında listede bulunmaması da ayrıca dikkat çekmekte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Global