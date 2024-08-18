İstanbul'daki Zincir Markette Şoke Eden Görüntü: Nohut Paketinden Çıkan Mide Bulandırdı!

İstanbul'da bir zincir marketin reyonundaki nohut paketinden böcek çıktı. Paketin içindeki böceklerin canlı olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, markete idari para cezası uyguladı. Nohut paketlerinin tamamı çalışanlar tarafından imha edilirken, 3 gündür orada bulundukları öğrenildi.

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İstanbul'daki Zincir Markette Şoke Eden Görüntü: Nohut Paketinden Çıkan Mide Bulandırdı!

Türkiye'de gıda güvenliğiyle ilgili endişeler sık sık gündeme gelirken, son olarak İstanbul'un Kartal ilçesi Petroliş Mahallesi’ndeki bir zincir markette, vatandaşlar reyonda bulunan bir nohut paketinde böcek olduğunu fark etti.

Nohut paketinin içindeki siyah böceklerin canlı olduğunu gören vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, nohut paketlerinin 3 gündür reyonda olduğu ve market çalışanları tarafından fark edilmediği öğrenildi.

İstanbul'daki Zincir Markette Şoke Eden Görüntü: Nohut Paketinden Çıkan Mide Bulandırdı! - Resim : 1

15 BİN LİRA PARA CEZASI

Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, markete giderek denetim yaptı. Denetimler sonrası reyonda bulunan nohut paketlerinin tamamı, market çalışanları tarafından imha edildi. Ekipler, tutanak tutarak markete 15 bin lira idari para cezası kesti.

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Kaynak: DHA

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