İstanbul'daki Tekne Kazasında Kahreden Haber! Denize Düşen Personelin Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü. Denizde arama çalışmaları başlatan ekipler Konya'nın cansız bedenini buldu. Tur teknesinin köprü ayağına çarpma anı ve Yasin Konya'nın denize düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE PERSONEL DENİZE DÜŞTÜ

Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli 32 yaşındaki Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

PERSONELİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'daki Tekne Kazasında Kahreden Haber! Denize Düşen Personelin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan tur teknesinin köprünün ayağına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekne köprü ayağına çarparken, Yasin Konya'nın düştüğü anlar da yer aldı.

TEKNE KAPTANI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan ‘Hero’ isimli tur teknesinin kaptanı Mehmet P. dün gözaltına alınmıştı. Mehmet P., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Tur Teknesi Haliç Köprüsü'ne Çarptı: Denize Düşen Kayıp Personel İçin Alarma GeçildiTur Teknesi Haliç Köprüsü'ne Çarptı: Denize Düşen Kayıp Personel İçin Alarma GeçildiGüncel

Kaynak: DHA

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İstanbul'daki Tekne Kazasında Kahreden Haber! Denize Düşen Personelin Cansız Bedeni Bulundu İstanbul'daki Tekne Kazasında Kahreden Haber! Denize Düşen Personelin Cansız Bedeni Bulundu