İstanbul'daki Kritik Zirveden Tarihi Karar! Mekke Savunma İttifakı'ndan Ortak Bildiri Yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi zirvenin detaylarını paylaştı. 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' kapsamında kurumsallaşma adımlarının atıldığını duyuran Bakanlık, Suudi Arabistan merkezli bir sekretarya kurulacağını ve savunma sanayiinde ortak üretime geçileceğini açıkladı.

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İstanbul'daki Kritik Zirveden Tarihi Karar! Mekke Savunma İttifakı'ndan Ortak Bildiri Yayınlandı
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bölgesel denklemi kökten değiştirecek tarihi savunma iş birliğinin resmi detayları netleşti. Dışişleri Bakanlığı, bugün İstanbul'da düzenlenen "Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi" toplantısına ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

Üç ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kritik zirvede, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık ilkeleri çerçevesinde ittifakın resmi olarak kurumsallaştırılmasına karar verildi. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'da daimi bir sekretarya kurulurken, savunma sanayiinde de ortak teknoloji geliştirme ve üretim dönemine geçiliyor.

BÖLGESEL SAHİPLENME VE KOLEKTİF SAVUNMA VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, üç ülkenin bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarı sağlama noktasında tam bir kararlılık içinde olduğu vurgulandı.

Krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek amacıyla gerilimi düşürmeye yönelik gayretlerin destekleneceği belirtilen açıklamada, "Üç ülke; dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak şekilde Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

DAİMİ SEKRETARYA SUUDİ ARABİSTAN'DA KURULUYOR

İttifakın operasyonel ve idari yapısını yürütmek amacıyla çok kritik bir kurumsallaşma adımı atıldı. Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları koordine etmek üzere Suudi Arabistan'da daimi bir Sekretarya kurulması kararlaştırıldı. Bu yeni yapıya ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden atanacak bir Genel Sekreter liderlik edecek. Pakistanlı Genel Sekreter'in görev süresi ise 3 yıl olarak belirlendi.

SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ÜRETİM DÖNEMİ

Bakanlık, üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin birbiriyle uyumunu güçlendirmek adına müşterek faaliyetler yürüteceğini bildirdi. Bu kapsamda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma sanayii iş birliği en üst seviyeye çıkarılacak. Üç ülke, ortak teknoloji geliştirilmesi ve savunma sistemlerinin ortak üretimi yoluyla kendi askeri yeteneklerini senkronize edecek.

Açıklamanın sonunda, Mekke Anlaşması'nın kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulanarak bölgesel barış ile küresel istikrara hayati katkılar sunmaya devam edeceği aktarıldı.

Bakan Fidan'dan Mekke Savunma İttifakı Açıklaması: Genişlemek Üzere KurulmuşturBakan Fidan'dan Mekke Savunma İttifakı Açıklaması: Genişlemek Üzere KurulmuşturGündem

Kaynak: DHA

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Türkiye Pakistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
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