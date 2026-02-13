İstanbul’daki Düğün Salonları İçin Yeni Karar: Çalışma Takvimi Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki düğün ve davet salonları ile kır düğünü mekanlarını ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Sektörde sürdürülebilirlik, çalışan refahı ve hizmet kalitesini merkeze alan yeni uygulama, 1 Mart itibarıyla devreye girecek.

1 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), şehir genelindeki düğün salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı işletmeler için tavsiye niteliğinde bir karar aldı. Buna göre, 1 Mart’tan itibaren söz konusu işletmelerin salı günleri kapalı olması öneriliyor.

Kararın temelinde, işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme hakkının korunması, birden fazla işletmeye sahip üyelerin iş yükünün dengelenmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması hedefleri yer alıyor. Düzenlemenin, dolaylı olarak hizmet kalitesine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

SALI GÜNLERİ TATİL

Salı günü organizasyon planlayan işletmeler için ise özel bir prosedür öngörülüyor. Bu kapsamdaki işletmelerin, etkinlik bilgilerini önceden İSTDO’ya yazılı olarak iletmesi gerekiyor. Etkinliğin salı gününe denk gelmesi durumunda salonlar en erken saat 17.00’den sonra faaliyete başlayabilecek.

Karara uymayan işletmeler hakkında, odanın "Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri" hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı belirtiliyor.

DENETİM PERSONELİ SAHADA GÖREV YAPACAK

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, İstanbul’da yaklaşık 1300 düğün salonunun faaliyet gösterdiğini ve geniş bir kesime hizmet sunduklarını ifade etti. Türkiye’de düğünlerin, özellikle Anadolu’da sosyal dayanışmanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Sönmez, sektörün bu geleneği sürdürme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

Sönmez, sektör içinde zaman zaman çeşitli tavsiye kararları aldıklarını ve bu kararların sahada karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi: "Esnaflardan ve işletmelerde görev yapan müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak."

Kadın kuaförlerinin salı günleri kapalı olmasının bu kararda etkili olduğunu aktaran Sönmez, bazı istisnaların da söz konusu olabileceğini dile getirdi.

AKŞAM SAATLERİ İÇİN İSTİSNA UYGULAMASI

Salı günü tören düzenlemek isteyen işletmelerin odaya yazılı bildirim yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Sönmez, uygulamanın detaylarını şu sözlerle açıkladı:

Sönmez, "Akşam saat 17.00'den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi programlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek" diye konuştu.

Denetim mekanizmasının da aktif olacağını belirten Sönmez, alınan kararların sahada takip edileceğini ifade etti. Yaptırımların bulunduğunu hatırlatan Sönmez, buna rağmen üyelerin büyük bölümünün karara destek verdiğini söyledi.

Sönmez, "Odanın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulanacak. Ancak buna gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları ise oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE ARA ELEMAN İHTİYACI

İSTDO Başkanı Sönmez, daha önce kapalı alanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanımını yasakladıklarını anımsatarak, bu kararın sektör tarafından benimsendiğini belirtti.

Öte yandan düğün ve hizmet sektöründe personel temininde zorluk yaşandığını da dile getiren Sönmez, çözüm için üniversiteler, meslek yüksekokulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi pozisyonlarda ciddi ihtiyaç bulunduğunu aktaran Sönmez, bu alanda çalışmak isteyenler için sektör kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

